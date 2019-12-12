У фракции "ЕС" были основания не поддержать закон об особом статусе Донбасса, - Порошенко

Во фракции "Европейская солидарность" были основания не поддержать закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Об этом заявил лидер фракции, пятый президент Петр Порошенко.

Основания, по словам Порошенко, связаны с тем, что в парижском коммюнике появилась навязанная Путиным "формула Штайнмайера", а украинская делегация не подняла вопрос дорожной карты и "коту под хвост" пошли наработки по миротворцам ООН.

Порошенко объяснил, что "Путин мечтал об отклонении закона об особом статусе Донбасса".

"Это бы развязало ему руки и позволило избавиться от бремени санкций. Голосование "за" помогает нашей армии и государству держать оборону с меньшими потерями. Позволяет дипломатам продолжить работу в поддержку международной коалиции в поддержку Украины. Поэтому мы проголосовали "за", - сказал нардеп.

Порошенко добавил, что фигуранты "кассетного скандала-2" сфабриковали еще одно дело за якобы государственную измену при подписании Минских соглашений. Он напомнил, что Минские соглашения позволили в самый критический момент остановить Россию.

"Три документа, которые составляют минский пакет, – это не священные тексты, но те, кто строил избирательную кампанию на критике Минска, за восемь месяцев после выборов не предложили альтернативы. Сегодня на основе Минска Европейский совет примет решение продлить санкции против России. Во время недавнего саммита Европейской народной партии я лично обратился к руководству ЕС для обеспечения сегодняшнего решения", - добавил лидер "Европейской солидарности".