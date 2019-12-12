У фракції "ЄС" були підстави не підтримати закон про особливий статус Донбасу, - Порошенко

У фракції "Європейська солідарність" були підстави не підтримати закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Про це заявив лідер фракції, п'ятий президент Петро Порошенко.

Підстави, за словами Порошенка, пов'язані з тим, що у паризькому комюніке появилась нав’язана Путіним "формула Штайнмаєра", а українська делегація не підняла питання дорожньої карти і "коту під хвіст" пішло напрацювання по миротворцях ООН.

Порошенко пояснив, що Путін "мріяв про відхилення закону про особливий статус Донбасу".

"Це б розв’язало йому руки і дозволило позбутися тягаря санкцій. Голосування ж "за" допомагає нашій армії і державі тримати оборону з меншими втратами. Дозволяє дипломатам продовжити роботу на підтримку міжнародної коаліції на підтримку України. Тому ми проголосували "за", - сказав нардеп.

Порошенко додав, що фігуранти "касетного скандалу-2" сфабрикували ще одну справу за нібито державну зраду при підписанні Мінських угод. Він нагадав, що Мінські угоди дозволили в найкритичніший момент зупинити Росію.

"Три документи, які складають мінський пакет, – це не священні тексти, але ті, хто будував виборчу кампанію на критиці Мінська, за вісім місяців після виборів не запропонували альтернативи. Сьогодні на основі Мінська Європейська рада схвалить рішення продовжити санкції проти Росії. Під час нещодавнього саміту Європейської народної партії я особисто звернувся до керівництва ЄС для забезпечення сьогоднішнього рішення", - додав лідер "Європейської солідарності".