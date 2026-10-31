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FPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типів

10:27 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Бойко
Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типів (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Мер Києва Віталій Кличко передав від Києва велику партію дронів бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram-каналі.

"Передав на фронт від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. До бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців поїхали ще 4370 FPV-дронів різних типів, 165 нічних дронів Matrice 4T та 420 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку цього року від громади міста військовим різних бригад було відправлено загалом понад 62 000 БпЛА різних типів.

"Столиця й надалі допомагатиме нашим захисникам та захисницям!" - наголосив Кличко.

Раніше цього місяця Кличко привіз Третьому армійському корпусу на Харківський напрямок 5800 БпЛА.

Як відомо, у жовтні Київрада підтримала ініціативу Віталія Кличка і проголосувала за збільшення допомоги Силам безпеки та оборони з бюджету міста ще на 1 млрд 600 млн грн.

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КиївВіталий КличкоЗбройні сили УкраїниДопомога армії