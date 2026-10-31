FPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типов

Мэр Киева Виталий Кличко передал от Киева большую партию дронов бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram-канале.
"Передал на фронт от общины столицы новую партию крайне необходимой помощи. К бойцам 72-й бригады имени Черных Запорожцев поехали еще 4370 FPV-дронов разных типов, 165 ночных дронов Matrice 4T и 420 беспилотников-перехватчиков".
Мэр отметил, что с начала этого года от общины города военным разных бригад было отправлено в общей сложности более 62 000 БпЛА разных типов.
"Столица и дальше будет помогать нашим защитникам и защитницам!" – подчеркнул Кличко.
Ранее в этом месяце Кличко привез Третьему армейскому корпусу на Харьковское направление 5800 БпЛА.
Как известно, в октябре Киевсовет поддержал инициативу Виталия Кличко и проголосовал за увеличение помощи Силам безопасности и обороны из бюджета города еще на 1 млрд 600 млн грн.