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FPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типов

10:27 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Бойко
Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типов (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Мэр Киева Виталий Кличко передал от Киева большую партию дронов бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram-канале.

"Передал на фронт от общины столицы новую партию крайне необходимой помощи. К бойцам 72-й бригады имени Черных Запорожцев поехали еще 4370 FPV-дронов разных типов, 165 ночных дронов Matrice 4T и 420 беспилотников-перехватчиков".

Мэр отметил, что с начала этого года от общины города военным разных бригад было отправлено в общей сложности более 62 000 БпЛА разных типов.

"Столица и дальше будет помогать нашим защитникам и защитницам!" – подчеркнул Кличко.

Ранее в этом месяце Кличко привез Третьему армейскому корпусу на Харьковское направление 5800 БпЛА.

Как известно, в октябре Киевсовет поддержал инициативу Виталия Кличко и проголосовал за увеличение помощи Силам безопасности и обороны из бюджета города еще на 1 млрд 600 млн грн.

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