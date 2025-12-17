FPV і дрони-"ждуни": як ворог блокує логістику ЗСУ під Покровськом

За його словами, ворог переважно застосовує оптоволоконні FPV-дрони, які складніше виявляти та пригнічувати засобами РЕБ.

Через загрозу з повітря безпечна дистанція для руху техніки зросла до семи кілометрів. Водночас українські військові активно залучають наземні роботизовані платформи для доставки провіанту та евакуації поранених.

Попов зазначив, що логістика російських військ у цьому районі перебуває у ще гіршому стані: завдяки діям Сил оборони шляхи постачання ворога відрізані від передових підрозділів на відстань до 15 кілометрів.

Він також додав, що противник постійно поповнює особовий склад, однак рівень підготовки військових суттєво різниться. Частина бійців воює вже кілька років, але більшість - це новобранці, які пройшли лише кілька тижнів навчання перед відправленням на фронт.

Бої за Покровськ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський напередодні заявив, що українські підрозділи продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри зростання тиску з боку російських військ.

Він зазначив, що за підсумками робочих нарад із командирами корпусів і підрозділів було напрацьовано низку рішень для посилення оборонних позицій та підвищення ефективності дій Сил оборони. Зокрема, 10 грудня армія РФ намагалася прорватися в районі села Гришине поблизу Покровська, застосувавши колону мототехніки, однак наступ противника було зірвано, а його підрозділи зазнали точних ударів українських сил.