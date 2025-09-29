UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

FPV-дрон знищив гелікоптер Мі-8: військові розкрили деталі унікальної операції (відео)

Ілюстративне фото: FPV-дрон знищив гелікоптер РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові за допомогою маленького FPV-дрона змогли знищити російський ударний гелікоптер Мі-8. Його вартість становить понад 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Як розповіли військові, подія сталась у районі населеного пункту Котлярівка. Там оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем "Степові хижаки"  знищили транспортно-бойовий гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона.

Водночас, у батальйон безпілотних систем 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка розкрив інші деталі операції.

"Сьогодні ми поповнили свою колекцію "жирних" цілей. Екіпаж "Балтика" знищив російський ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю лише 500 доларів", - підписано відео.

Зазначається, що дана операція була проведена завдяки злагодженій взаємодії розвідки, штабу та пілотів.

"А головне завдяки людям, які підтримують нас. Кожен ваш внесок, кожна допомога, кожне добре слово роблять такі перемоги реальністю", - зауважили військові.

Раніше сьогодні командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що українські військові провели унікальну операцію - за допомогою FPV-дрона було збито російський гелікоптер Мі-8.

Збройні сили УкраїниСили безпілотних системВійна в УкраїніАтака дронів