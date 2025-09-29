FPV-дрон знищив гелікоптер Мі-8: військові розкрили деталі унікальної операції (відео)

Як розповіли військові, подія сталась у районі населеного пункту Котлярівка. Там оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем "Степові хижаки" знищили транспортно-бойовий гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона.

Водночас, у батальйон безпілотних систем 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка розкрив інші деталі операції.

"Сьогодні ми поповнили свою колекцію "жирних" цілей. Екіпаж "Балтика" знищив російський ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю лише 500 доларів", - підписано відео.

Зазначається, що дана операція була проведена завдяки злагодженій взаємодії розвідки, штабу та пілотів.

"А головне завдяки людям, які підтримують нас. Кожен ваш внесок, кожна допомога, кожне добре слово роблять такі перемоги реальністю", - зауважили військові.