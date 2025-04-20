Fox News транслював Великдень з Москви та зробив Київ "російським"

Американський телеканал Fox News показав пасхальне богослужіння з Москви за участі Путіна. Пізніше на екрані Київ позначили як частину Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Американський телеканал Fox News у Великдень транслював богослужіння з Храму Христа Спасителя в Москві, де був присутній російський диктатор Володимир Путін.
У трансляції також показали Великоднє богослужіння з Києва, однак згодом назвали його частиною Росії.
Протягом кількох годин Fox News показував церемонію в Москві, де крім Путіна також був присутній мер міста Сергій Собянін.
Главу РПЦ патріарха Кирила дали в ефір зі зверненням до росіян, у якому він закликав до "єдності історичної Русі" й "миру", який нібито має охопити простори, що отримали "благодать у київській купелі хрещення".
На екрані паралельно в невеликому віконці транслювалося богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві - осередку Православної церкви України.
Спочатку відео мало правильний підпис: "Пасхальне богослужіння: Київ, Україна".
Однак після перерви в ефірі Fox News повернув трансляцію з підписом: "Пасхальне богослужіння: Київ, Росія".
Раніше ми розповідали, що РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію "Священної війни".
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