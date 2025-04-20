Fox News транслировал Пасху из Москвы и сделал Киев "российским"

Американский телеканал Fox News в Пасху транслировал богослужение из Храма Христа Спасителя в Москве, где присутствовал российский диктатор Владимир Путин.

В трансляции также показали Пасхальное богослужение из Киева, однако впоследствии назвали его частью России.

Фото: трансляция Fox News

В течение нескольких часов Fox News показывал церемонию в Москве, где кроме Путина также присутствовал мэр города Сергей Собянин.

Главу РПЦ патриарха Кирилла дали в эфир с обращением к россиянам, в котором он призвал к "единству исторической Руси" и "миру", который якобы должен охватить пространства, получившие "благодать в киевской купели крещения".

На экране параллельно в небольшом окошке транслировалось богослужение из Михайловского Златоверхого собора в Киеве - центра Православной церкви Украины.

Фото: трансляция Fox News

Изначально видео имело правильную подпись: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина".

Однако после перерыва в эфире Fox News вернул трансляцию с подписью: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия".