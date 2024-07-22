Трамп закликав провести другі дебати на каналі Fox News, - AP

Кандидат у президенти США Дональд Трамп закликає провести другі дебати на каналі Fox News, який вважається дружнішим до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Це сталося після того, як чинний президент США Джо Байден відмовився переобиратися на другий термін.

Трамп у пості у своїй соцмережі написав, що будь-хто, хто стане кандидатом від Демократичної партії, має зустрітися з ним на Fox News, "а не на дуже упередженому ABC".

Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня, які проведе канал ABC.