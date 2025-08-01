Фотосесія Залужного для Vogue: це про нас, а не про нього, - волонтер

"Скандал вийшов далеко за межі фото в костюмі для модного журналу, розповівши не про нього, а про наше сприйняття Залужного, про наші очікування", – зазначив Сапронов.

Він додав, що Залужний не заявляв про політичні амбіції, однак багато громадян сприймають його як потенційного кандидата у президенти.

На думку Сапронова, суспільство очікує від публічних фігур чіткості, стабільності та відповідності сформованому образу.

"Ми так втомилися від сюрпризів і реаліті-шоу, що нам потрібна зрозуміла програма, стабільна та зріла людина, яка не травмує нашу психіку несподіваним амплуа", - вважає він.

Волонтер також звернув увагу на відсутність чітко сформованих еліт в українському суспільстві. За його словами, зараз цей процес лише розпочинається.

"Еліта - це ті, хто знає, як правильно говорити, думати, правити та поводитись у публічному просторі. Але як класу еліт у нас поки що немає", - сказав Сапронов.

Окремо він прокоментував інформаційне середовище, в якому, за його словами, суспільство часто реагує на візуальні образи, не вникаючи в суть.

"Було б цікаво дізнатися, який відсоток тих, хто критикував генерала за фотосесію, прочитав сам текст інтерв’ю. Адже Залужний там говорить про важливі речі - західну підтримку, виклики воєнного часу, відносини з партнерами", – додав він.

Сапронов не виключає, що активне обговорення фото могло бути посилене політичним контекстом і реакцією окремих представників влади. Водночас він наголосив, що вчинків, які могли б завдати шкоди державі, з боку Залужного не було.

"У колонці Залужного є слова: "Ворог, що не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу". І ми стали свідками того, як це може виглядати на практиці", – підсумував Сапронов.