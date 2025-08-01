Фотосессия Залужного для Vogue: это о нас, а не о нем, - волонтер

"Скандал вышел далеко за пределы фото в костюме для модного журнала, рассказав не о нем, а о нашем восприятии Залужного, о наших ожиданиях", - отметил Сапронов.

Он добавил, что Залужный не заявлял о политических амбициях, однако многие граждане воспринимают его как потенциального кандидата в президенты.

По мнению Сапронова, общество ожидает от публичных фигур четкости, стабильности и соответствия сложившемуся образу.

"Мы так устали от сюрпризов и реалити-шоу, что нам нужна понятная программа, стабильный и зрелый человек, который не травмирует нашу психику неожиданным амплуа", - считает он.

Волонтер также обратил внимание на отсутствие четко сформированных элит в украинском обществе. По его словам, сейчас этот процесс только начинается.

"Элита - это те, кто знает, как правильно говорить, думать, править и вести себя в публичном пространстве. Но как класса элит у нас пока нет", - сказал Сапронов.

Отдельно он прокомментировал информационную среду, в которой, по его словам, общество часто реагирует на визуальные образы, не вникая в суть.

"Было бы интересно узнать, какой процент тех, кто критиковал генерала за фотосессию, прочитал сам текст интервью. Ведь Залужный там говорит о важных вещах - западной поддержке, вызовах военного времени, отношениях с партнерами", - добавил он.

Сапронов не исключает, что активное обсуждение фото могло быть усилено политическим контекстом и реакцией отдельных представителей власти. В то же время он подчеркнул, что поступков, которые могли бы нанести вред государству, со стороны Залужного не было.

"В колонке Залужного есть слова: "Враг, который не сломал тебя на поле боя, в тот же момент будет ломать тебя в тылу". И мы стали свидетелями того, как это может выглядеть на практике", - подытожил Сапронов.