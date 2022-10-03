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Фотографував військових та здавав їхні позиції. В Одесі затримали російського агента

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Одеса, Понеділок 03 жовтня 2022 15:06
Фотографував військових та здавав їхні позиції. В Одесі затримали російського агента Фото: в Одесі затримали російського агента (СБУ)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одесі затримали російського агента, який розвідував позиції підрозділів ЗСУ та фотографував українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси. Також він відпрацьовував вороже завдання збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їхньої зовнішності", - розповіли у відомстві.

Крім того, "куратори" намагалися отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів.

Фото: затримання російського агента в Одесі (t.me/SBUkr)

Як встановило слідство, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби Росії залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

За цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть агента Росії під псевдонімом "Професор". З початку повномасштабного вторгнення ворога, мешканець Одеси зливав інформацію про наших військових, їхні позиції та багато іншого.

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