Фотографировал военных и сдавал их позиции. В Одессе задержали российского агента

В Одессе задержали российского агента, который разведывал позиции подразделений ВСУ и фотографировал украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы. Также он отрабатывал враждебную задачу сбора учредительных данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, "кураторы" пытались получить от своего приспешника координаты мест базирования личного состава, военной техники и вооружений ВСУ для проведения ракетных ударов.

Фото: задержание российского агента в Одессе (t.me/SBUkr)

Как установило следствие, российским агентом оказался местный житель, которого спецслужбы России привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.