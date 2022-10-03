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Фотографировал военных и сдавал их позиции. В Одессе задержали российского агента

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Одесса, Понедельник 03 октября 2022 15:06
Фотографировал военных и сдавал их позиции. В Одессе задержали российского агента Фото: в Одессе задержали российского агента (СБУ)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одессе задержали российского агента, который разведывал позиции подразделений ВСУ и фотографировал украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы. Также он отрабатывал враждебную задачу сбора учредительных данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, "кураторы" пытались получить от своего приспешника координаты мест базирования личного состава, военной техники и вооружений ВСУ для проведения ракетных ударов.

Фото: задержание российского агента в Одессе (t.me/SBUkr)

Как установило следствие, российским агентом оказался местный житель, которого спецслужбы России привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области будут судить агента России под псевдонимом "Профессор". С начала полномасштабного вторжения врага, житель Одессы сливал информацию о наших военных, их позициях и многом другом.

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