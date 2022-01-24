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Форварда "Реала" ограбили, пока он играл против "Эльче"

Автор: РБК-Украина

Во время матча чемпионата Испании "Реал" - "Эльче" ограбили дом форварда мадридцев Карима Бензема.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Как отмечает испанское издание 20 minutos, воры через сад проникли в дом Бензема, который располагается в Сан Себастьян де лос Реес пригороде Мадрида.

Источник отмечает, что в доме во время ограбления никого не было. Пока неизвестно, что именно украли злоумышленники.

Это не первое ограбление дома французского форварда. В феврале 2019 Бензема ограбили, пока он играл против "Барселоны".

Кроме ограбления у Бензема возникли другие проблемы в тот день. Сначала Карим не реализовал пенальти на 33-й минуте матча, а на 58-й минуте форварда заменили из-за повреждения. Матч "Реал" - "Эльче" закончился со счетом 2:2.

Напомним, что недавно "Реал" обыграл "Атлетик" 2:1 и выиграл Суперкубок Испании.

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Реал