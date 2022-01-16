"Реал" обыграл "Атлетик" и выиграл Суперкубок Испании-2021

Мадридцы с первых минут действовали более остро и до конца первого тайма таки смогли аккумулировать свою активность в гол. На 38-й минуте Родриго протащил мяч по правому флангу и отпасовал на линию штрафной на Модрича, который четко пробил с ходу - 1:0.

А на старте второй половины "Реал" счет увеличил. На 51-й минуте Бензема пробивал по воротам, но мяч попал в игрока "Атлетика" Йерая. А именно в его руку. Правда, рефери момент сперва упустил, да и сам Бензема особо не апеллировал к судье. Но судья фол таки зафиксировал, а сам французский форвард мадридцев шанс реализовал - 2:0.

Под конец поединка "Атлетик" активизировался. И даже смог, казалось, на последние минуты внести интригу. За пару минут до конца игрок "Атлетика" после подачи пробивал головой по воротам Куртуа, но на пути мяча оказалась рука защитника "сливочных" Милитао. После просмотра VAR рефери указал на "точку" и удалил игрока "Реала". Правда, вновь феноменальную игру показал кипер "Реала" Куртуа, показав, почему украинец Андрей Лунин никак не может получить игровую практику. Рауль Гарсия пробивал мощно по центру, но кипер мадридцев, прыгнув уже в угол, умудрился оставить ногу и отбить мяч.

В итоге победу "Реала" 2:0, которая принесла мадридцам первый трофей нынешнего сезона - Суперкубок Испании-2021. Для "Реала" это уже 12-й в истории Суперкубок Испании. Больше только у "Барселоны" - 13 трофеев. К слову, прошлым обладателем кубка был как раз "Атлетик".

АТЛЕТИК - РЕАЛ 0:2

Модрич, 38, Бензема, 52 (п)

Удаление: Милитао, 87 (Реал)

"Атлетик": Симон - Де Маркос, Йерай, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) - Беренгер (Вильямс, 46), Гарсия, Саррага (Весгу, 58), Муниаин (Серрано, 81) - Сансет (Рауль Гарсия, 58), Вильямс

"Реал": Куртуа - Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 63), Бензема, Винисиус