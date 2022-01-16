ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Реал" обыграл "Атлетик" и выиграл Суперкубок Испании-2021

Новина українською →
Эр-Рияд, Воскресенье 16 января 2022 22:25
"Реал" обыграл "Атлетик" и выиграл Суперкубок Испании-2021 Фото: Лука Модрич открыл счет в матче (twitter.com/RMadridInfo)
Автор: Игорь Литвиненко

Мадридский "Реал" - обладатель Суперкубка Испании-2021. "Сливочные" в финальном матче без особых проблем обыграли "Атлетик" из Бильбао - 2:1.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Мадридцы с первых минут действовали более остро и до конца первого тайма таки смогли аккумулировать свою активность в гол. На 38-й минуте Родриго протащил мяч по правому флангу и отпасовал на линию штрафной на Модрича, который четко пробил с ходу - 1:0.

А на старте второй половины "Реал" счет увеличил. На 51-й минуте Бензема пробивал по воротам, но мяч попал в игрока "Атлетика" Йерая. А именно в его руку. Правда, рефери момент сперва упустил, да и сам Бензема особо не апеллировал к судье. Но судья фол таки зафиксировал, а сам французский форвард мадридцев шанс реализовал - 2:0.

Под конец поединка "Атлетик" активизировался. И даже смог, казалось, на последние минуты внести интригу. За пару минут до конца игрок "Атлетика" после подачи пробивал головой по воротам Куртуа, но на пути мяча оказалась рука защитника "сливочных" Милитао. После просмотра VAR рефери указал на "точку" и удалил игрока "Реала". Правда, вновь феноменальную игру показал кипер "Реала" Куртуа, показав, почему украинец Андрей Лунин никак не может получить игровую практику. Рауль Гарсия пробивал мощно по центру, но кипер мадридцев, прыгнув уже в угол, умудрился оставить ногу и отбить мяч.

В итоге победу "Реала" 2:0, которая принесла мадридцам первый трофей нынешнего сезона - Суперкубок Испании-2021. Для "Реала" это уже 12-й в истории Суперкубок Испании. Больше только у "Барселоны" - 13 трофеев. К слову, прошлым обладателем кубка был как раз "Атлетик".

АТЛЕТИК - РЕАЛ 0:2

Модрич, 38, Бензема, 52 (п)

Удаление: Милитао, 87 (Реал)

"Атлетик": Симон - Де Маркос, Йерай, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58) - Беренгер (Вильямс, 46), Гарсия, Саррага (Весгу, 58), Муниаин (Серрано, 81) - Сансет (Рауль Гарсия, 58), Вильямс

"Реал": Куртуа - Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 63), Бензема, Винисиус

Напомним, в полуфинале "Реал" обыграл "Барселону" 3:2.

"Атлетик" завоевал право сыграть в финале, победив в своем полуфинале "Атлетико" 2:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Футбол
NEWS
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины