Форварда "Реалу" пограбували, поки він грав проти "Ельче"

Як зазначає іспанське видання 20 minutos, злодії через сад проникли до будинку Бензема, який розташовується в Сан Себастьян де лос Реєс передмісті Мадрида.

Джерело зазначає що в будинку під час пограбування нікого не було. Наразі невідомо, що саме вкрали зловмисники.

Це не перше пограбування дому французького форварда. В лютому 2019 року Бензема пограбували, поки він грав проти "Барселони".

Крім пограбування у Бензема виниклий інші проблеми того дня. Спочатку Карім не реалізував пенальті на 33-й хвилині матчу, а на 58-й хвилині форварда замінили через пошкодження. Матч "Реал" - "Ельче" закінчився з рахунком 2:2.