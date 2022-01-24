Форварда "Реалу" пограбували, поки він грав проти "Ельче"
Під час матчу чемпіонату Іспанії "Реал" - "Ельче" пограбували будинок форварда мадридців Каріма Бензема.
Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.
Як зазначає іспанське видання 20 minutos, злодії через сад проникли до будинку Бензема, який розташовується в Сан Себастьян де лос Реєс передмісті Мадрида.
Джерело зазначає що в будинку під час пограбування нікого не було. Наразі невідомо, що саме вкрали зловмисники.
Це не перше пограбування дому французького форварда. В лютому 2019 року Бензема пограбували, поки він грав проти "Барселони".
Крім пограбування у Бензема виниклий інші проблеми того дня. Спочатку Карім не реалізував пенальті на 33-й хвилині матчу, а на 58-й хвилині форварда замінили через пошкодження. Матч "Реал" - "Ельче" закінчився з рахунком 2:2.
Нагадаємо, що нещодавно "Реал" обіграв "Атлетік" 2:1 та виграв Суперкубок Іспанії.