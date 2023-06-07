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Форвард збірної України несподівано підписав новий контракт

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Ужгород, Середа 07 червня 2023 09:36
Форвард збірної України несподівано підписав новий контракт Фото: Артем Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ 2022/23 (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Про продовження співпраці з нападником Артемом Довбиком оголосив віце-чемпіон України "Дніпро-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний форвард на фоні чуток про переїзд до Європи уклав новий договір зі "спортклубівцями". Попередній контракт був чинним до 31 грудня.

Довбик підписав угоду на 2 роки. Якщо в міжсезоння українець залишиться в лавах "Дніпра-1", то розпочне четвертий поспіль сезон у складі команди. Після трьох попередніх він став найкращим бомбардиром в недовгій історії дніпровців.

У сезоні, що завершився нещодавно, Довбик став першим голеадором української Прем'єр-ліги. Форвард провів 30 матчів, у яких забив 24 м'ячі. Українцю не вистачило одного гола до повторення абсолютного рекорду УПЛ. У сезоні 2012/13 вірменин Мхітарян оформив 25 м'ячів за "Шахтар".

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець "Черкаського Дніпра". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди в сезоні 2014/15 Другої ліги.

Згодом перебрався у "Дніпро". Пізніше виступав у Молдові за "Зорю" з Бельць, а також у данській Суперлізі за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". У лавах "Дніпра-1" опинився перед сезоном 2020/21.

За збірну України зіграв 15 поєдинків, у яких оформив 6 голів. Із наступного продажу Довбика "Дніпро-1" віддасть 50% від суми трансферу "Мідтьюлланну".

До слова, раніше розібрали графік старту вітчизняних команд у єврокубках 2023/24.

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