Форвард сборной Украины неожиданно подписал новый контракт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

25-летний форвард на фоне слухов о переезде в Европу заключил новый договор со "спортклубовцами". Предыдущий контракт действовал до 31 декабря.

Довбик подписал соглашение на 2 года. Если в межсезонье украинец останется в рядах "Днепра-1", то начнет четвертый сезон в составе команды. После трех предыдущих он стал лучшим бомбардиром в недолгой истории днепровцев.

В завершившемся недавно сезоне Довбик стал первым голеадором украинской Премьер-лиги. Форвард провел 30 матчей, в которых забил 24 мяча. Украинцу не хватило одного гола до повторения абсолютного рекорда УПЛ. В сезоне 2012/13 армянин Мхитарян оформил 25 мячей за "Шахтер".

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник "Черкасского Днепра". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в сезоне 2014/15 Второй лиги.

Позже перебрался в "Днепр". Затем выступал в Молдове за "Зарю" из Бельц, а также в датской Суперлиге за "Мидтьюлланн" и "Сеннерйюск". В рядах "Днепра-1" оказался перед сезоном 2020/21.

За сборную Украины сыграл 15 поединков, в которых оформил 6 голов. Со следующей продажи Довбика "Днепр-1" отдаст 50% от суммы трансфера "Мидтьюлланну".