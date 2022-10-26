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Форвард "Вегаса" побив рекорд "залізної" серії НХЛ: що це за досягнення

Фото: Філ Кессел (ліворуч) оновив історію НХЛ (facebook.com/vegasgoldenknights)
Автор: Антон Федорців

Титул "Залізної людини №1" Національної хокейної ліги остаточно перейшов до крайнього нападника "Вегас Голден Найтс" Філа Кессела. Він провів найбільше ігор поспіль в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter ліги.

35-річний форвард вийшов на лід у третій ланці "лицарів" у матчі регулярного чемпіонату проти "Сан-Хосе". Цей поєдинок став для американця 990-м у рамках НХЛ поспіль.

Кессел за цим показником обійшов екс-оборонця "Філадельфії" та низки інших команд Кіта Яндла. Його серія перервалася цьогоріч у квітні, а у вересні тепер колишній рекордсмен оголосив про завершення кар'єри.

Серія Кессела розпочалася ще 3 листопада 2009-го, коли він захищав кольори "Торонто". Потім вінгер виступав у складі "Піттсбурга" й "Арізони" та всюди регулярно з'являвся на майданчику. Взяття рекорду Кессел відсвяткував закинутою шайбою у переможному матчі (4:2).

Звання "залізної людини" в НХЛ отримують хокеїсти, які провели 500 і більше матчів поспіль. Наразі в списку гвардійців із богатирським здоров'ям 25 виконавців. Продовжують виступи лише Кессел і оборонець "Кароліни" Брент Бьорнс.

До слова, олімпійський чемпіон Гашек присоромив НХЛ за потурання російським хокеїстам.

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