Форвард "Вегаса" побив рекорд "залізної" серії НХЛ: що це за досягнення

35-річний форвард вийшов на лід у третій ланці "лицарів" у матчі регулярного чемпіонату проти "Сан-Хосе". Цей поєдинок став для американця 990-м у рамках НХЛ поспіль.

Кессел за цим показником обійшов екс-оборонця "Філадельфії" та низки інших команд Кіта Яндла. Його серія перервалася цьогоріч у квітні, а у вересні тепер колишній рекордсмен оголосив про завершення кар'єри.

Серія Кессела розпочалася ще 3 листопада 2009-го, коли він захищав кольори "Торонто". Потім вінгер виступав у складі "Піттсбурга" й "Арізони" та всюди регулярно з'являвся на майданчику. Взяття рекорду Кессел відсвяткував закинутою шайбою у переможному матчі (4:2).

Звання "залізної людини" в НХЛ отримують хокеїсти, які провели 500 і більше матчів поспіль. Наразі в списку гвардійців із богатирським здоров'ям 25 виконавців. Продовжують виступи лише Кессел і оборонець "Кароліни" Брент Бьорнс.