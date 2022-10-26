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Форвард "Вегаса" побил рекорд "железной" серии НХЛ: что это за достижение

Фото: Фил Кессел (слева) обновил историю НХЛ (facebook.com/vegasgoldenknights)
Автор: Антон Федорцив

Титул "Железного человека №1" Национальной хоккейной лиги окончательно перешел к крайнему нападающему "Вегас Голден Найтс" Филу Кесселу. Он провел больше всего игр подряд в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter лиги.

35-летний форвард вышел на лед в третьем звене "рыцарей" в матче регулярного чемпионата против "Сан-Хосе". Этот поединок стал для американца 990-м в рамках НХЛ подряд.

Кессел по этому показателю обошел экс-защитника "Филадельфии" и ряда других команд Кита Яндла. Его серия прервалась в апреле этого года, а в сентябре теперь бывший рекордсмен объявил о завершении карьеры.

Серия Кессела началась еще 3 ноября 2009 года, когда он защищал цвета "Торонто". Затем вингер выступал в составе "Питтсбурга" и "Аризоны" и везде регулярно появлялся на площадке. Взятие рекорда Кессел отпраздновал заброшенной шайбой в победном матче (4:2).

Звание "железного человека" в НХЛ получают хоккеисты, проведшие 500 и более матчей подряд. В списке гвардейцев с богатырским здоровьем на данный момент 25 исполнителей. Продолжают выступления только Кессел и защитник "Каролины" Брент Бёрнс.

К слову, олимпийский чемпион Гашек пристыдил НХЛ за попустительство российским хоккеистам.

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