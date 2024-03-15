ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Тампи-Бей" з хет-триком і трьома асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Тампа, П'ятниця 15 березня 2024 10:27
UA EN RU
Форвард "Тампи-Бей" з хет-триком і трьома асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Брейден Пойнт в обіймах партнерів (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Тампи-Бей Лайтнінг" Брейдена Пойнта найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

28-річний канадець став творцем домашньої перемоги над "Рейнджерс" (6:3). Він закинув три шайби сам і тричі асистував партнерам по команді.

У першому періоді гості з Нью-Йорка покарали господарів двома голами (Панарін, Шнайдер). А ось у другій 20-хвилинці до справи взявся Пойнт. Спершу він обстукався з Кучеровим і переграв голкіпера після перехоплення. Потім допоміг Дюклеру зрівняти рахунок.

На початку третього періоду Рословік знову вивів "Рейнджерс" вперед, але далі на майданчику домінували "Лайтнінг". Спершу Пойнт прорвався ліворуч і проштовхнув шайбу за лінію. Згодом він доклався до реалізації більшості Стемкосом. П'яту шайбу "Тампи-Бей" знову оформив Пойнт. А на десерт форвард вивів Кучерова на порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Баффало" Зак Бенсон і воротар "Кароліни" Фредерік Андерсен. Перший оформив дубль в протистоянні з "Айлендерс" (4:0). Натомість другий виконав 21 сейв і завершив шатаутом матч проти "Флориди" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Тампи-Бей&quot; з хет-триком і трьома асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Драйзайтль очолив хіт-парад зірок із чотирма пунктами проти "Вашингтона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Сили оборони знищили 27 ворожих "Шахедів"
Сили оборони знищили 27 ворожих "Шахедів"
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США