Форвард "Тампи-Бей" з хет-триком і трьома асистами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

28-річний канадець став творцем домашньої перемоги над "Рейнджерс" (6:3). Він закинув три шайби сам і тричі асистував партнерам по команді.

У першому періоді гості з Нью-Йорка покарали господарів двома голами (Панарін, Шнайдер). А ось у другій 20-хвилинці до справи взявся Пойнт. Спершу він обстукався з Кучеровим і переграв голкіпера після перехоплення. Потім допоміг Дюклеру зрівняти рахунок.

На початку третього періоду Рословік знову вивів "Рейнджерс" вперед, але далі на майданчику домінували "Лайтнінг". Спершу Пойнт прорвався ліворуч і проштовхнув шайбу за лінію. Згодом він доклався до реалізації більшості Стемкосом. П'яту шайбу "Тампи-Бей" знову оформив Пойнт. А на десерт форвард вивів Кучерова на порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Баффало" Зак Бенсон і воротар "Кароліни" Фредерік Андерсен. Перший оформив дубль в протистоянні з "Айлендерс" (4:0). Натомість другий виконав 21 сейв і завершив шатаутом матч проти "Флориди" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ: