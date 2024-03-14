Форвард "Едмонтона" з чотирма очками став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Німець доклався впевненої перемоги над "Вашингтоном" (7:2). Він закинув шайбу та віддав три результативні передачі.

Драйзайтль відкрив рахунок у дебюті зустрічі, коли з правої зони результативно завершив затяжну атаку "Ойлерз" у більшості. Згодом він разом із Бушаром підготував взяття воріт Макдевідом. "Кепіталз" зуміли повернутися у гру з голами Мірошніченка та Макмайкла.

Ці успіхи були останніми для "Вашингтона". Ще до кінця стартового періоду Хайман знову вивів "Едмонтон" вперед. У другій 20-хвилинці канадець відзначився ще двічі. Драйзайтль асистував у третій шайбі Хаймана. А у фінальному періоді Фогеле та Браун добили столичних хлопців. Герой дня допоміг оформити шайбу першому.

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон і нападник "Нешвілла" Густав Нюквіст. Канадський воротар виконав 40 сейвів у протистоянні з "Лос-Анджелесом" (3:1). Досвідчений швед натомість з шайбою та асистом доклався до перемоги над "Вінніпегом" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ: