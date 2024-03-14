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Форвард "Едмонтона" з чотирма очками став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Едмонтон, Четвер 14 березня 2024 11:24
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Форвард "Едмонтона" з чотирма очками став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Леон Драйзайтль показав себе і бомбардиром, і асистентом (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив універсального нападника "Едмонтон Ойлерз" Леона Драйзайтля першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Німець доклався впевненої перемоги над "Вашингтоном" (7:2). Він закинув шайбу та віддав три результативні передачі.

Драйзайтль відкрив рахунок у дебюті зустрічі, коли з правої зони результативно завершив затяжну атаку "Ойлерз" у більшості. Згодом він разом із Бушаром підготував взяття воріт Макдевідом. "Кепіталз" зуміли повернутися у гру з голами Мірошніченка та Макмайкла.

Ці успіхи були останніми для "Вашингтона". Ще до кінця стартового періоду Хайман знову вивів "Едмонтон" вперед. У другій 20-хвилинці канадець відзначився ще двічі. Драйзайтль асистував у третій шайбі Хаймана. А у фінальному періоді Фогеле та Браун добили столичних хлопців. Герой дня допоміг оформити шайбу першому.

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон і нападник "Нешвілла" Густав Нюквіст. Канадський воротар виконав 40 сейвів у протистоянні з "Лос-Анджелесом" (3:1). Досвідчений швед натомість з шайбою та асистом доклався до перемоги над "Вінніпегом" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вінніпег" – "Нешвілл" – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
  • "Сент-Луїс" – "Лос-Анджелес" – 3:1 (1:0, 1:1, 1:1)
  • "Едмонтон" – "Вашингтон" – 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
  • "Ванкувер" – "Колорадо" – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

До слова, напередодні форвард "Чикаго" Бедард став головною зіркою з п'ятьма набраними пунктами.

Нагадаємо, хокеїсти "Чикаго" влаштували масову сутичку з "Анахаймом" за участі воротарів.

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