Форвард "Сокола" покорил очередной исторический рекорд чемпионата Украины

Столичный "Сокол" догнал дуэт лидеров чемпионата Украины благодаря победе над калушским "Легионом", а нападающий Сергей Бабинец стал обладателем очередного достижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Легион" – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайбы: Говорушко, 27:56, Бабинец, 32:53, Мазур, 38:32, Качан, 44:38, 45:01 – Ромащенко, 10:25, Захаров, 58:05

В стартовом периоде неожиданно острее действовали гости. Закономерным итогом то ли расслабленности, то ли недооценки соперника киевлянами стала заброшенная Ромащенко в середине 20-минутки шайба. Минимум еще дважды калушане могли закрепить собственное преимущество.

Но слабая реализация привела к роковым последствиям. Во втором периоде "соколята" довольно быстро сломили сопротивление обороны "Легиона". Старт разгрому положил Говорушко – молодой нападающий классным кистевым броском отправил шайбу под перекладину ворот Арипова.

А потом за дело взялся Бабинец. Сначала ветеран запер в пустые ворота передачу Чердака и вышел в лидеры бомбардиров в истории отечественного первенства. Впоследствии же опытный форвард набрал 468-е очко в чемпионате, оформив ассист на Мазура.

Добил гостей из Прикарпатья Качан. 24-летний нападающий силовым приемом шокировал лидера "Калуша" Захарова, а затем забросил две шайбы в 3-м периоде. Роль ассистентов для Качана исполнили Бабинец и Слесарь. Шайба Захарова уже ничего не изменила.

Благодаря восьмой победе в сезоне "Сокол" сравнялся по очкам с "Кременчугом" и херсонским "Днепром" (по 24 пункта). Правда, "щуки" имеют матч в запасе.