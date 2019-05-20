Форвард "Шахтера" Мораес признан лучшим игроком 29 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 29 тура чемпионата УПЛ. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам голосования специалистов, которые входят в экспертный совет, победу одержал нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, забивший в матче с "Зарей" "золотой" мяч сезона. Он на четыре балла опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Напомним, "Шахтер" опередил "Динамо" по количеству титулов с момента провозглашения Независимости.