Форвард "Шахтаря" Мораес визнаний кращим гравцем 29 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах 29 туру чемпіонату УПЛ. Про це повідомляється на сайті організації.

За підсумками голосування фахівців, які входять до експертної ради, перемогу здобув нападаючий "Шахтаря" Жуніор Мораес, який забив у матчі з "Зорею" "золотий" м'яч сезону. Він на чотири бали випередив півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Яворський, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

Нагадаємо, "Шахтар" випередив "Динамо" за кількістю титулів з моменту проголошення Незалежності.