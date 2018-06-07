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Форвард "Шахтера" Феррейра стал игроком "Бенфики"

НовостиСпорт    07.06.2018 - 09:49
Фото: Факундо Феррейра (slbenfica.pt)
Фото: Факундо Феррейра (slbenfica.pt)

Официально сумма сделки неизвестна

Нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра стал игроком "Бенфики". Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

Аргентинский футболист, пришедший как свободный агент, подписал контракт со второй командой Португалии на 4 года.

Официально сумма сделки неизвестна, однако в СМИ говорят о том, что за сезон Феррейра в Бенфике будет зарабатывать 2,2 млн евро в год.

"Это великий клуб. Я следил за "Бенфикой" из-за всех аргентинских футболистов, которые играли здесь. Быть в таком клубе - мечта. Это очень признанный клуб в Аргентине, много игроков играли здесь: Ди Мария, Аймар, Савиола... Португальская лига следит за многими аргентинцами. Когда меня позвала "Бенфика" - я не колебался, несмотря на то, что было хорошо в Украине", - цитирует Феррейру пресс-служба клуба.

Аргентинец выступал в составе донецкого клуба с 2013 года. В завершившемся сезоне 2017/18 нападающий стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 21 мяч в 30 матчах.

Напомним, ранее сообщалось, что Феррейра может стать самым высокооплачиваемым игроком "Бенфики".

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Теги публикации: Шахтер, трансферы, Бенфика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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