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Форвард "Шахтаря" Феррейра став гравцем "Бенфіки"

НовиниСпорт    07.06.2018 - 09:49
Фото: Факундо Феррейра (slbenfica.pt)
Фото: Факундо Феррейра (slbenfica.pt)

Офіційно сума угоди невідома

Нападаючий донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра став гравцем "Бенфіки". Про це повідомляє прес-служба лісабонського клубу.

Аргентинський футболіст, який прийшов як вільний агент, підписав контракт з другою командою Португалії на 4 роки. 

Офіційно сума угоди невідома, проте в ЗМІ говорять про те, що за сезон Феррейра в Бенфіці буде заробляти 2,2 млн євро в рік.

"Це великий клуб. Я стежив за "Бенфікою" через всіх аргентинських футболістів, які грали тут. Бути в такому клубі - мрія. Це дуже визнаний клуб в Аргентині, багато гравців грали тут: Ді Марія, Аймар, Савіола... Португальська ліга стежить за багатьма аргентинцями. Коли мене покликала "Бенфіка" - я не вагався, не дивлячись на те, що було добре в Україні", - цитує Феррейру прес-служба клубу.

Аргентинець виступав у складі донецького клубу з 2013 року. У сезоні, що завершився 2017/18 нападаючий став кращим бомбардиром української Прем'єр-ліги, забивши 21 м'яч в 30 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Феррейра може стати найбільш високооплачуваним гравцем "Бенфіки".

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Теги публікації: Шахтар, трансферы, Бенфика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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