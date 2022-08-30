Форвард сборной Украины сменил чемпионат в Европе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

26-летний украинец вернулся в Лигу Жупиле. В составе "Бенфики" он провел всего один полный сезон.

Яремчук заключил с "Брюгге" контракт на 4 года. Для "черно-синих" подписание форварда стало рекордным. Лиссабонцы получили за него ориентировочно 16 млн евро. На стадионе "Ян Брейдел" Яремчук будет выступать под 70-м номером.

Украинский нападающий уже играл в бельгийском чемпионате. В 2017-2021 гг. он защищал цвета "Гента". За "буйволов" Яремчук отыграл 152 матча во всех турнирах, в которых забил 61 мяч. В "Бенфике" форвард оформил 9 голов в 48-ми поединках в целом.

Роман Яремчук является воспитанником киевского "Динамо", но закрепиться в первой команде украинского гранда не сумел. Также на родине он выступал за "Александрию" на правах аренды.