Форвард сборной Украины побывал на просмотре в Италии

Менеджер подтвердил поездку форварда в Турин. Там Довбик ознакомился с инфраструктурой "Торино" и посетил матч "быков".

"Можно сказать, что "Торино" проявляет большой интерес к Артему. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Хорватский специалист Иван Юрич, возглавляющий "Торино", постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером "Днепра-1". Об этом трансфере как свершившемся пока еще рано говорить, однако могу сказать, что трансфер – на продвинутой стадии", – рассказал Люндовский.

Он добавил, что интерес к нападающему сохраняют и другие итальянские клубы, а также представители английской Премьер-лиги. Сам Довбик поставил цель – переход в топ-чемпионат Европы.

В сезоне 2021/22 Артем Довбик провел 17 матчей в УПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 4 результативных передачи. В свою очередь "Торино" завершил чемпионат на 10-й строчке, набрав 50 очков.