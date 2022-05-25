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Форвард сборной Украины побывал на просмотре в Италии

Фото: Артем Довбик (справа) (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Переговоры о переезде в итальянскую Серию А ведет нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий менеджера Алексея Люндовского Sport Arena.

Менеджер подтвердил поездку форварда в Турин. Там Довбик ознакомился с инфраструктурой "Торино" и посетил матч "быков".

"Можно сказать, что "Торино" проявляет большой интерес к Артему. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Хорватский специалист Иван Юрич, возглавляющий "Торино", постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером "Днепра-1". Об этом трансфере как свершившемся пока еще рано говорить, однако могу сказать, что трансфер – на продвинутой стадии", – рассказал Люндовский.

Он добавил, что интерес к нападающему сохраняют и другие итальянские клубы, а также представители английской Премьер-лиги. Сам Довбик поставил цель – переход в топ-чемпионат Европы.

В сезоне 2021/22 Артем Довбик провел 17 матчей в УПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 4 результативных передачи. В свою очередь "Торино" завершил чемпионат на 10-й строчке, набрав 50 очков.

Напомним, что "Милан" завоевал первое за 11 лет Скудетто на выходных.

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Артем ДовбикЧемпионат Италии