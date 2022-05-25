Форвард збірної України побував на оглядинах в Італії

Менеджер підтвердив поїздку форварда до Турина. Там Довбик ознайомився з інфраструктурою "Торіно" та відвідав матч "биків".

"Можна сказати, що "Торіно" проявляє великий інтерес до Артема. Цей клуб справді хоче бачити на вістрі атак Довбика. Хорватський фахівець Іван Юріч, який очолює "Торіно", постійно на контакті зі своїм земляком Ігорем Йовічевічем, головним тренером "Дніпра-1". Про цей трансфер як доконаний факт поки ще зарано говорити, але можу сказати, що трансфер – на просунутій стадії", – розповів Люндовський.

Він додав, що інтерес до нападника зберігають й інші італійські клуби, а також представники англійської Прем'єр-ліги. Сам Довбик поставив за ціль перехід у топ-чемпіонат Європи.

У сезоні 2021/22 Артем Довбик провів 17 матчів в УПЛ, у яких забив 14 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Натомість "Торіно" завершив чемпіонат на 10-й сходинці, набравши 50 очок.