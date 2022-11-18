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Форвард "Сакраменто" оформил эффектный данк: момент дня в НБА

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Сакраменто, Пятница 18 ноября 2022 15:17
Форвард "Сакраменто" оформил эффектный данк: момент дня в НБА Фото: Трей Лайлз (слева) в борьбе за мяч (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Сакраменто Кингз" Трей Лайлз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный канадско-американский баскетболист ярко проявил себя в первой четверти поединка с "Сан-Антонио". Под занавес 12-минутки он на дуге покушением убрал Бейтса-Диопа и устроил мяч сверху, несмотря на сопротивление соперников.

Этот и многие другие эпизоды заложили фундамент для разгромной победы "Кингз". Хозяева паркета просто смяли "шпор" – финальная сирена остановила избиение "Сан-Антонио" при счете 130:112. В зоне плей-офф пока только "Сакраменто".

Относительно Лайлза, он провел на площадке почти 20 минут. За это время он успел набрать 14 пунктов и сделать 3 подбора. Самым результативным в этот вечер стал форвард "Сан-Антонио" Дэвин Васселл (29 пунктов, 3 подбора, 3 передачи).

Кто такой Трей Лайлз

Уроженец канадской провинции Саскачеван, с семьей переехал в Индиану в 7-летнем возрасте. На университетском уровне защищал цвета "Кентукки Уайлдкэтс".

В 2015 году "Юта" выбрала канадца под 12-м номером драфта. Провел за "джазменов" 2 сезона и перебрался в "Денвер", где выступал в кампаниях 2017/18 и 2018/19.

Еще 2 года отдал "Сан-Антонио", а сезон 2021/22 провел в "Детройте" и "Сакраменто". В нынешнем сезоне в среднем проводит на паркете 15 минут, за которые успевает набрать 7,2 очка, 2,7 подбора, 0,8 передач и 0,4 перехвата.

К слову, накануне хит-парад НБА возглавил плеймейкер "Оклахомы" с победным трехочковым.

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