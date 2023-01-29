Форвард "Сакраменто" даремно оформив силовий слемданк: момент дня в НБА

25-річний виконавець запам'ятався епізодом на старті другої чверті. На вході до "фарби" він отримав передачу від Фокса та вирішив виконати данк. Форвард ефектно підстрибнув і вгатив м'яч згори в боротьбі з Гобером.

Зусиль Мету, однак, виявилося замало для підсумкового успіху "Кінгз". "Міннесота" здобула впевнену домашню перемогу (117:110) і закріпилася на 6-й сходинці Західної конференції НБА. Утім, до плей-офф упевнено проходить обидві команди.

Сам Мету провів на паркеті лише 8,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 7 очок і зробив 1 підбирання. Найрезультативніший у матчі – оборонець "Тімбервулвз" Едвардс (34 пункти).

Хто такий Чімезі Мету

Нігерійсько-американський баскетболіст, який народився у Лос-Анджелесі та провів частину дитинства в Африці. На студентському рівні виступав за Університет Південної Каліфорнії.

На драфті НБА-2018 форвард був обраний "Сан-Антоніо" під 49-м номером. Провів там два сезони. Періодично захищав кольори фарм-клубу – "Остін Торос Сперс".

На старті сезону 2020/21 перебрався до "Сакраменто". У складі "Кінгз" провів 60 матчів регулярного чемпіонату торік. Середні цифри нинішнього сезону – 4.9 очки, 3.1 підбирання, 0.6 передач, 0.3 перехоплень за майже 11 хвилин у грі.