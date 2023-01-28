Оборонець "Міннесоти" оформив постер-данк проти "Мемфіса": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Молодий баскетболіст підкорив епізодом у стартовій чверті. Перед лінією штрафних кидків він отримав передачу від Расселла, обійшов Брукса та "на спині" Джексона оформив данк згори. Оборона "Гріззліс" лише спостерігала.

Зрештою, стараннями Едвардса та компанії глядачі побачили впевнену домашню перемогу "Міннесоти" (111:100). Цей успіх дозволив господарям закріпитися на 7-й сходинці Західної конференції НБА. "Мемфіс" навіть із п'ятьма поразками поспіль іде другим.

Едвардс став другим за результативністю на паркеті. Він провів у грі 36,5 хвилин і встиг набрати 27 очок, зробив 7 підбирань і віддав 7 передач. Із тріпл-даблом завершив поєдинок лідер "Мемфіса" Джа Морант (27 пунктів, 10 підбирань і 11 асистів).

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, займався американським футболом у дитинстві. На студентському рівні виступав за "Джорджію Бульдогс", а на драфті НБА-2020 був обраний під 1-м номером.

У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східній конференції асоціації та потрапив до Команди новачків НБА-2021. Рекорд результативності – 44 очки.

Прізвисько Едвардса – Ant-Man ("Людина-мураха"). Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.