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Форвард "Сакраменто" зря оформил силовой слэм-данк: момент дня в НБА

Фото: Чимези Мету (слева) набрал всего 7 пунктов против "Миннесоты" (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Сакраменто Кингз" Чимези Мету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

25-летний исполнитель запомнился эпизодом на старте второй четверти. На входе в "краску" он получил передачу от Фокса и решил исполнить данк. Форвард эффектно подпрыгнул и вонзил мяч сверху в борьбе с Гобером.

Усилий Мету, однако, оказалось маловато для итогового успеха "Кингз". "Миннесота" одержала уверенную домашнюю победу (117:110) и закрепилась на 6-й строчке Западной конференции НБА. Впрочем, в плей-офф уверенно проходят обе команды.

Сам Мету провел на паркете всего 8,5 минут. За это время он успел набрать 7 очков и сделал 1 подбор. Самый результативный в матче – защитник "Тимбервулвз" Эдвардс (34 пункта).

Кто такой Чимези Мету

Нигерийско-американский баскетболист, родившийся в Лос-Анджелесе и проведший часть детства в Африке. На студенческом уровне выступал за Университет Южной Калифорнии.

На драфте НБА-2018 форвард был выбран "Сан-Антонио" под 49-м номером. Провел там два сезона. Периодически защищал цвета фарм-клуба – "Остин Торос Сперс".

На старте сезона 2020/21 перебрался в "Сакраменто". В составе "Кингз" провел 60 матчей регулярного чемпионата в прошлом году. Средние цифры нынешнего сезона – 4.9 очка, 3.1 подбора, 0.6 передач, 0.3 перехвата за почти 11 минут в игре.

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