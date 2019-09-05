ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Форвард "Реала" дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании

Новости » Спорт    05.09.2019 - 13:31
Форвард "Реала" дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании
Фото: Гарет Бэйл (realmadrid.com)

Бэйл пропустит матч 4 тура Ла Лиги и заплатит штраф

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче третьего тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:2). Об этом сообщает AS.

Валлиец оформил дубль в этой встрече, однако уже в добавленное время дважды нарушил правила и был удален. "Реал" подал апелляцию на решение арбитра, но она была отклонена.

Таким образом, Бэйл дисквалифицирован на один матч и не сыграет в четвертом туре против "Леванте", который пройдет в субботу, 14 сентября. Кроме того, клуб оштрафован на 350 евро, а игрок - на 600.

30-летний Гарет Бэйл в текущем сезоне провел три матча за "Реал" и забил два мяча при одной голевой передаче. Он выступает за "Реал" с 2013 года. Ранее нападающий защищал цвета лондонского "Тоттенхэм Хотспур" и "Саутгемптона". Контракт Гарета с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После трех туров чемпионата Испании мадридский "Реал" занимает в турнирной таблице 5 место, в активе команды пять очков. "Леванте" идет на позицию выше и 6 очков. На счету "Вильярреала" 2 очка и 16 строчка.

Напомним, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил обеспокоенность травмами игроков мадридского клуба.

УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста Месси пропустит первый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022
Новости Украины Реалчемпионат Испаниидисквалификация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь