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Форвард "Реала" дискваліфікований на один матч чемпіонату Іспанії

Новини » Спорт    05.09.2019 - 13:31
Форвард "Реала" дискваліфікований на один матч чемпіонату Іспанії
Фото: Гарет Бейл (realmadrid.com)

Бейл пропустить матч 4 туру Ла Ліги і заплатить штраф

Нападник мадридського "Реала" Гарет Бейл пропустить один матч через вилучення в матчі третього туру чемпіонату Іспанії проти "Вільярреала" (2:2). Про це повідомляє AS.

Валлієць оформив дубль у цій зустрічі, проте вже в доданий час двічі порушив правила і був видалений. "Реал" подав апеляцію на рішення арбітра, але вона була відхилена.

Таким чином, Бейл дискваліфікований на один матч і не зіграє у четвертому турі проти "Леванте", який пройде в суботу, 14 вересня. Крім того, клуб оштрафований на 350 євро, а гравець - на 600.

30-річний Гарет Бейл в поточному сезоні провів три матчі за "Реал" і забив два м'ячі при одній гольовій передачі. Він виступає за "Реал" з 2013 року. Раніше нападник захищав кольори лондонського "Тоттенхем Хотспур" і "Саутгемптона". Контракт Гарета з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Після трьох турів чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" займає в турнірній таблиці 5 місце, в активі команди п'ять очок. "Леванте" йде на позицію вище і 6 очок. На рахунку "Вільярреала" 2 очка і 16 рядок.

Нагадаємо, головний тренер "Реала" Зінедін Зідан висловив стурбованість травмами гравців мадридського клубу.

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