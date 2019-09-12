Форвард ПСЖ пропустит матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит первый матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала". По информации издания Le Parisien, футболист не успевает полностью восстановиться после повреждения.

Форвард получил травму в матче 3 тура чемпионата Франции против "Тулузы" (4:0) и покинул поле в середине второго тайма. Француз получил повреждение мышцы бедра.

Отмечается, что Мбаппе уже приступил к тренировкам, однако пока не готов к выходу на футбольное поле.

Француз будет вынужден пропустить ближайший поединок Лиги 1 против "Страсбурга", который состоится 14 сентября.

Также форвард из-за травмы уже не сыграл за сборную Франции в матчах отбора на Евро-2020 против Албании (4:1) и Андорры (3:0).

В текущем сезоне Мбаппе провел за парижан 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матч 1 тура Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал" состоится 18 сентября.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды Тухеля 9 очков после четырех туров.

Напомним, Роналду надеется выиграть с "Ювентусом" Лигу чемпионов в этом сезоне.