UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Форвард "Піттсбурга" з дублем і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Євгєній Малкін (крайній ліворуч) набрав три пункти "Нью-Джерсі" (facebook.com/penguins)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Піттсбург Пінгвінз" Євгєнія Малкіна найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Російський форвард відіграв важливу роль у виїзній перемозі над "Нью-Джерсі" (6:3). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу на Кросбі.

У стартовому періоді команди обмінялися шайбами – на гол оборонця "Пінгвінз" Карлссона відповів нападник "Девілз" Маєр у більшості. У другій 20-хвилинці "Нью-Джерсі" відірвався в рахунку зусиллями Лазара та Братта. Утім, у фінальному періоді "Піттсбург" організував камбек.

Для початку Малкін і Кросбі перед воротами реалізували чисельну перевагу гостей. Далі росіянин підправив дальній кидок Айвені. Згодом Ракель розкішно підставив ключку під постріл Петтерссона. Далі Малкін на "п'ятаку" завершив ще одну комбінацію "Пінгвінз", а на останніх хвилинах Кросбі відправив шайбу в порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Вегаса" Джонатан Оді-Маршессо та воротар "Бостона" Лінус Ульмарк. Вінгер голом і двома асистами допоміг переграти "Ванкувер" (6:3). Натомість голкіпер виконав 31 сейв і шаутатом завершив протистояння з "Нешвіллом" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

 

До слова, напередодні форвард "Піттсбурга" Кросбі очолив хіт-парад зірок із трьома пунктами проти "Рейнджерс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей