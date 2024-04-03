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Форвард "Питтсбурга" с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Евгений Малкин (крайний слева) набрал три пункта "Нью-Джерси" (facebook.com/penguins)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Российский форвард сыграл немаловажную роль в выездной победе над "Нью-Джерси" (6:3). Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу на Кросби.

В стартовом периоде команды обменялись шайбами – на гол защитника "Пингвинз" Карлссона ответил нападающий "Дэвилс" Майер в большинстве. Во второй 20-минутке "Нью-Джерси" оторвался в счете усилиями Лазара и Братта. Впрочем, в финальном периоде "Питтсбург" организовал камбэк.

Для начала Малкин и Кросби перед воротами реализовали численное преимущество гостей. Далее россиянин подправил дальний бросок Ивэни. Впоследствии Ракель роскошно подставил клюшку под выстрел Петтерссона. Далее Малкин на "пятаке" завершил еще одну комбинацию "Пингвинз", а на последних минутах Кросби отправил шайбу в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Вегаса" Джонатан Оди-Маршессо и вратарь "Бостона" Линус Ульмарк. Вингер голом и двумя ассистами помог обыграть "Ванкувер" (6:3). Голкипер же выполнил 31 сэйв и шаутатом завершил противостояние с "Нэшвиллом" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

 

К слову, накануне форвард "Питтсбурга" Кросби возглавил хит-парад звезд с тремя пунктами против "Рейнджерс".

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