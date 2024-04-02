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Лідер "Піттсбурга" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, Вівторок 02 квітня 2024 10:21
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Лідер "Піттсбурга" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Сідні Кросбі набрав три пункти в Нью-Йорку (twitter.com/PenguinsPR)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений форвард доклався до виїзної перемоги над "Рейнджерс" (5:2). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу на партнера.

"Пінгвінз" у стартовому періоді відзначилися двічі. Раст зіграв на добиванні після кидка Кросбі, а потім сам канадець вдало підставив ключку під дальній кидок Жозефа. Після ж безгольової другої 20-хвилинки Бемстрем зробив рахунок розгромним у дебюті фінального періоду.

Утім, "Нью-Йорк" спробував організувати камбек. Какко та Рословіч скоротили відставання до мінімуму. Однак, господарі льоду надто захопилися спробами зрівняти рахунок. Зрештою, "Піттсбург" ще двічі розписався у порожніх воротах "Рейнджерс" зусиллями Раста та Кросбі.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Торонто" Остон Меттьюз і воротар "Коламбуса" Даніїл Тарасов. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в протистоянні з "Флоридою" (6:4). Натомість другий парирував 45 кидків у розгромі "Колорадо" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Лідер &quot;Піттсбурга&quot; з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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