Форвард "Питтсбурга" с дублем и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Российский форвард сыграл немаловажную роль в выездной победе над "Нью-Джерси" (6:3). Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу на Кросби.

В стартовом периоде команды обменялись шайбами – на гол защитника "Пингвинз" Карлссона ответил нападающий "Дэвилс" Майер в большинстве. Во второй 20-минутке "Нью-Джерси" оторвался в счете усилиями Лазара и Братта. Впрочем, в финальном периоде "Питтсбург" организовал камбэк.

Для начала Малкин и Кросби перед воротами реализовали численное преимущество гостей. Далее россиянин подправил дальний бросок Ивэни. Впоследствии Ракель роскошно подставил клюшку под выстрел Петтерссона. Далее Малкин на "пятаке" завершил еще одну комбинацию "Пингвинз", а на последних минутах Кросби отправил шайбу в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Вегаса" Джонатан Оди-Маршессо и вратарь "Бостона" Линус Ульмарк. Вингер голом и двумя ассистами помог обыграть "Ванкувер" (6:3). Голкипер же выполнил 31 сэйв и шаутатом завершил противостояние с "Нэшвиллом" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

The night finished with the @GoldenKnights stretching their point streak to seven games and moving within three points of the idle Oilers for second place in the Pacific Division. #NHLStats pic.twitter.com/s5KEfzXykp