Форвард "Піттсбурга" з чотирма пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Команди видали справжній трилер у стартовому періоді. Спершу "Кенакс" закинули три шайби впродовж трьох хвилин, а в середині 20-хвилинки "Пінгвінз" оформили камбек із трьома голами.

Старт цьому поклав саме Малкін. Росіянин реалізував більшість потужним пострілом із правої зони вкидання. Згодом він виклав шайбу під кидок Зукеру, який із солідної дистанції зняв павутину з дев'ятки воріт "Ванкувера" та зрівняв рахунок (3:3).

А в другому періоді цей дует обмінявся ролями. Зукер і Малкін розіграли комбінацію на половині "Кенакс" і центрфорвард із "п'ятака" відправив шайбу за лінію. Пізніше російський хокеїст ще й асистував Ракелю. Зрештою, перемога "Піттсбурга" дозволила виштовхати "Нью-Йорк Айлендерс" із зони плей-офф дивізіону Метрополітен.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нью-Джерсі" Доусон Мерсер і оборонець "Детройта" Морітц Зайдер. Дві шайби та асист першого допомогли здолати "Кароліну" на виїзді (5:3). Натомість чотири результативні передачі німця забезпечили домашню перемогу над "Вінніпегом" (7:5).