Форвард "Питтсбурга" с четырьмя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Команды выдали настоящий триллер в стартовом периоде. Сначала "Кэнакс" забросили три шайбы в течение трех минут, а в середине 20-минутки "Пингвинз" оформили камбэк с тремя голами.

Старт этому положил именно Малкин. Россиянин реализовал большинство мощным выстрелом из правой зоны вбрасывания. Впоследствии он выложил шайбу под бросок Зукера, который с солидной дистанции снял паутину с девятки ворот "Ванкувера" и сравнял счет (3:3).

А во втором периоде этот дуэт поменялся ролями. Зукер и Малкин разыграли комбинацию на половине "Кэнакс" и центрфорвард с "пятака" отправил шайбу за линию. Позже российский хоккеист еще и ассистировал Ракелю. В конце концов победа "Питтсбурга" позволила вытолкать "Нью-Йорк Айлендерс" из зоны плей-офф дивизиона Метрополитен.

В топ-тройку звезд вечера также попали форвард "Нью-Джерси" Доусон Мерсер и защитник "Детройта" Моритц Зайдер. Две шайбы и ассист первого помогли одолеть "Каролину" на выезде (5:3). В то же время четыре результативные передачи немца обеспечили домашнюю победу над "Виннипегом" (7:5).