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Форвард "Питтсбурга" с четырьмя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Евгений Малкин забросил 2 шайбы и отдал 2 передачи против "Ванкувера" (facebook.com/penguins)
Автор: Антон Федорцив

Топ-3 звезд игрового дня в Национальной хоккейной лиге возглавил альтернативный капитан "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Он помог одолеть "Ванкувер Кэнакс" на домашнем льду (5:4).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Команды выдали настоящий триллер в стартовом периоде. Сначала "Кэнакс" забросили три шайбы в течение трех минут, а в середине 20-минутки "Пингвинз" оформили камбэк с тремя голами.

Старт этому положил именно Малкин. Россиянин реализовал большинство мощным выстрелом из правой зоны вбрасывания. Впоследствии он выложил шайбу под бросок Зукера, который с солидной дистанции снял паутину с девятки ворот "Ванкувера" и сравнял счет (3:3).

А во втором периоде этот дуэт поменялся ролями. Зукер и Малкин разыграли комбинацию на половине "Кэнакс" и центрфорвард с "пятака" отправил шайбу за линию. Позже российский хоккеист еще и ассистировал Ракелю. В конце концов победа "Питтсбурга" позволила вытолкать "Нью-Йорк Айлендерс" из зоны плей-офф дивизиона Метрополитен.

В топ-тройку звезд вечера также попали форвард "Нью-Джерси" Доусон Мерсер и защитник "Детройта" Моритц Зайдер. Две шайбы и ассист первого помогли одолеть "Каролину" на выезде (5:3). В то же время четыре результативные передачи немца обеспечили домашнюю победу над "Виннипегом" (7:5).

К слову, накануне форвард "Кингз" Фиала покорил сердца обозревателей двумя шайбами и двумя ассистами.

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