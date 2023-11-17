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Форвард "Оттави" з голом в останній атаці очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Стокгольм, П'ятниця 17 листопада 2023 11:36
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Форвард "Оттави" з голом в останній атаці очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Тім Штюцле щойно вирвав перемогу для "Оттави" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Оттави Сенаторз" Тіма Штюцле найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий німець забезпечив "Сенаторз" перемогу над "Детройтом" (5:4 ОТ) у рамках Global Series у столиці Швеції. Центрфорвард віддав дві результативні передачу та оформив переможну шайбу в додатковій п'ятихвилинці.

Уже в першому періоді Штюцле взяв участь у двох гольових комбінаціях "Оттави", двічі асистувавши капітану команди Брейді Ткачуку. Ще одним голом відзначився Сандерсон, а на старті другої 20-хвилинки Норріс зробив рахунок непристойним (4:0). Утім, "Ред Вінгз" відповіли чотирма шайбами поспіль ще в другому періоді.

Фінальні 20 хвилин на стокгольмській "Авічі Арені" минули без голів. Довелося грати овертайм, у якому перемогу на останніх секундах вдалося вирвати "Сенаторз". Оборона "Детройта" залишила Штюцле на самоті, тож він із близької відстані розібрався з Раймером під супровід сирени.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Вегаса" Шей Теодор і форвард "Тампи-Бей" Брейден Пойнт. Перший голом і трьома асистами доклався до перемоги над "Монреалем" (6:5). Натомість другий шайбою і двома результативними передачами допоміг переграти "Чикаго" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Оттави&quot; з голом в останній атаці очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні оборонець "Ванкувера" Х'юз очолив топ-3 зірок дня із переможною шайбою проти "Айлендерс".

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