Форвард "Оттави" з голом в останній атаці очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Оттави Сенаторз" Тіма Штюцле найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Молодий німець забезпечив "Сенаторз" перемогу над "Детройтом" (5:4 ОТ) у рамках Global Series у столиці Швеції. Центрфорвард віддав дві результативні передачу та оформив переможну шайбу в додатковій п'ятихвилинці.
Уже в першому періоді Штюцле взяв участь у двох гольових комбінаціях "Оттави", двічі асистувавши капітану команди Брейді Ткачуку. Ще одним голом відзначився Сандерсон, а на старті другої 20-хвилинки Норріс зробив рахунок непристойним (4:0). Утім, "Ред Вінгз" відповіли чотирма шайбами поспіль ще в другому періоді.
Фінальні 20 хвилин на стокгольмській "Авічі Арені" минули без голів. Довелося грати овертайм, у якому перемогу на останніх секундах вдалося вирвати "Сенаторз". Оборона "Детройта" залишила Штюцле на самоті, тож він із близької відстані розібрався з Раймером під супровід сирени.
До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Вегаса" Шей Теодор і форвард "Тампи-Бей" Брейден Пойнт. Перший голом і трьома асистами доклався до перемоги над "Монреалем" (6:5). Натомість другий шайбою і двома результативними передачами допоміг переграти "Чикаго" (4:2).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні оборонець "Ванкувера" Х'юз очолив топ-3 зірок дня із переможною шайбою проти "Айлендерс".
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