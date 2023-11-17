Форвард "Оттавы" с голом в последней атаке возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Молодой немец обеспечил "Сенаторз" победу над "Детройтом" (5:4 ОТ) в рамках Global Series в столице Швеции. Центрфорвард отдал две результативные передачи и оформил победную шайбу в дополнительной пятиминутке.

Уже в первом периоде Штюцле принял участие в двух голевых комбинациях "Оттавы", дважды ассистировав капитану команды Брэди Ткачуку. Еще одним голом отличился Сандерсон, а на старте второй 20-минутки Норрис сделал счет неприличным (4:0). Впрочем, "Ред Уингз" ответили четырьмя шайбами подряд еще во втором периоде.

Финальные 20 минут на стокгольмской "Авичи Арене" прошли без голов. Пришлось играть овертайм, в котором победу на последних секундах удалось вырвать "Сенаторз". Оборона "Детройта" оставила Штюцле в одиночестве, и он с близкого расстояния разобрался с Раймером под сопровождение сирены.

В тройку звезд вечера также попали защитник "Вегаса" Шэй Теодор и форвард "Тампы-Бэй" Брейден Пойнт. Первый голом и тремя ассистами приложился к победе над "Монреалем" (6:5). Зато второй шайбой и двумя результативными передачами помог обыграть "Чикаго" (4:2).

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