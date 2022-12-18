Форвард "Нью-Орлеана" оформив ефектний триочковий: момент дня в НБА

24-річний американець запам'ятався епізодом під завісу першої чверті. Він отримав передачу від Макколлума, покомбінував і в повітрі кинув м'яч із-за "дуги". Завадити атаці не зумів Вейнрайт.

Краса від Маршалла, однак, не врятувала "Нью-Орлеан" від поразки. "Фінікс" дотиснув "Пеліканс" у фінальній 12-хвилинці (118:114) та підтягнувся до суперника в топ-4 Західної конференції НБА.

Сам Маршалл провів на паркеті майже 18 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок, зробив 4 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Санз" Девін Букер (58 пунктів).

Хто такий Наджі Маршалл

Уродженець Атлантік-Сіті, виріс у Меріленді. На студентському рівні виступав за Університет Ксав'є (Цинциннаті, штат Огайо).

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд і підписав контракт із "Нью-Орлеаном". Захищав кольори фарм-клубу в Джі-Лізі – "Бірмінгем Сквадрон". Дебютував у складі "Пеліканс" у січні 2021 року.

Торік навесні Маршалл почав регулярно виступати за "Нью-Орлеан" через епідемію травм у першій команді. У травні 2021-го підписав багаторічний договір із луїзіанцями.