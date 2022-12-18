Форвард "Нью-Орлеана" оформил эффектный трехочковый: момент дня в НБА

24-летний американец запомнился эпизодом под занавес первой четверти. Он получил передачу от Макколлума, покомбинировал и в воздухе бросил мяч из-за "дуги". Помешать атаке не сумел Уэйнрайт.

Красота от Маршалла, однако, не спасла "Нью-Орлеан" от поражения. "Финикс" дожал "Пеликанс" в финальной 12-минутке (118:114) и подтянулся к сопернику в топ-4 Западной конференции НБА.

Сам Маршалл провел на паркете около 18 минут. За это время он успел набрать 11 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Санз" Дэвин Букер (58 пунктов).

Кто такой Наджи Маршалл

Уроженец Атлантик-Сити, выросший в Мэриленде. На студенческом уровне выступал за Университет Ксавье (Цинциннати, штат Огайо).

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд и подписал контракт с "Нью-Орлеаном". Защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Бирмингем Скуадрон". Дебютировал в составе "Пеликанс" в январе 2021 года.

Весной прошлого года Маршалл начал регулярно выступать за "Нью-Орлеан" из-за эпидемии травм в первой команде. В мае 2021-го подписал многолетний договор с луизианцами.