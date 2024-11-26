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Форвард "Нью-Джерсі" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Ніко Гішір тричі розписався у воротах "Предаторз" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Нью-Джерсі" Ніко Гішіра першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Швейцарець зіграв провідну роль в перемозі над "Нешвіллом" (5:2). Він закинув три шайби Юусе Саросу впродовж одного періоду.

У стартовій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами – на гол нападника "Предаторз" Форсберга від господарів відповів Хаула. У другій же до справи взявся Гішір. Спершу він переграв голкіпера з близької відстанні після прориву правим флангом. Далі форвард зіграв на добиванні в затяжній атаці "Девілз" у більшості. А потім реалізував вихід 1 в 0.

У фінальному періоді Л'Ере подарував "Нешвіллу" надію на позитивний результат. На останні хвилини тренерський штаб гостей випустив шостого польового, але закинути ще "Предаторз" не зуміли. Натомість Даулінг розписався в порожніх воротах "Нешвілла".

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Тампи-Бей" Брендон Хейгл і воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак. Перший віддав 5 результативних передач у розгромі "Колорадо" (8:2). Натомість другий виконав 43 сейви в протистоянні з "Міннесотою" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, раніше "Коламбус" офіційно спростував інформацію щодо проведення "вечора російської спадщини".

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