Форвард "Нью-Джерси" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Швейцарец сыграл ведущую роль в победе над "Нэшвиллом" (5:2). Он забросил три шайбы Юусе Саросу в течение одного периода.

В стартовой 20-минутке команды обменялись шайбами – на гол нападающего "Предаторз" Форсберга от хозяев ответил Хаул. Во второй же за дело взялся Хишир. Сначала он обыграл голкипера с близкого расстояния после прорыва по правому флангу. Далее форвард сыграл на добивании в затяжной атаке "Дэвилс" в большинстве. А затем реализовал выход 1 в 0.

В финальном периоде Л'Эре подарил "Нэшвиллу" надежду на положительный результат. На последние минуты тренерский штаб гостей выпустил шестого полевого, но забросить еще "Предаторз" не сумели. Даулинг же расписался в пустых воротах "Нэшвилла".

В тройку звезд вечера также попали вингер "Тампы-Бэй" Брэндон Хейгл и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Первый отдал пять результативных передач в разгроме "Колорадо" (8:2). Второй же выполнил 43 сэйва в противостоянии с "Миннесотой" (4:1).

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